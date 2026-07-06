Снимка: БГНЕС/ЕПА
Засега причините са неизвестни
Нова голяма авария на тока засегна територията на цяла Куба, предадоха световните агенции.
Засега причините са неизвестни.
Куба има ендемични проблеми с производството на електроенергия. Близо две трети от острова вече бяха без ток, когато днес настъпи нов срив в цялата електропреносна мрежа.
Das Stromnetz auf der Karibikinsel Kuba ist erneut zusammengebrochen. Die Ursache ist unbekannt. In den vergangenen Monaten kam es häufig zu Ausfällen, teils tagelang. https://t.co/vuk0Xwgi8T— DIE ZEIT (@zeitonline) July 6, 2026
Енергийна криза без прецедент: Куба остана без дизел и мазут, Хавана потъва в тъмнина почти денонощно
BREAKING: Cuba has been hit by another island-wide blackout, leaving roughly 10 million people without power.— Fox News (@FoxNews) July 6, 2026
Officials say the cause is under investigation as the country's aging electric grid continues to struggle and fuel reserves run low.
It's the second nationwide blackout… pic.twitter.com/MwFlJNYjUl
Страната е обект на дългогодишно американско ембарго. Доналд Тръмп блокира и чуждестранните доставки на петрол за Куба, заплашвайки страните доставчици със санкции.Редактор: Ивета Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни