Куба е изправена пред тежка енергийна криза, след като страната напълно е изчерпала запасите си от дизел и мазут. Това съобщи енергийният министър Висенте де ла О, който определи състоянието на електроенергийната система като „критично“.

„Не разполагаме с мазут и дизел. Нямаме абсолютно никакви резерви“, заяви той пред държавните медии. По думите му липсата на горива е довела до сериозни сривове в електроснабдяването в цялата страна.

Най-тежко е положението в столицата Хавана, където режимът на тока достига безпрецедентни нива. В някои квартали електричеството спира за между 20 и 22 часа в денонощието, което допълнително задълбочава и без това сериозните проблеми с недостига на храни, лекарства и горива.

Енергийната система на острова разчита основно на нефт и природен газ, допълвани от ограничен дял възобновяеми източници. В последните години Куба е инвестирала в соларни мощности, но кризата с доставките на горива е намалила значително тяхната ефективност и принос към общото производство.

Властите продължават да търсят възможности за внос на гориво, но усилията се сблъскват с редица препятствия - от високите цени на петрола на международните пазари до усложнената логистика и санкционния натиск. „Куба е отворена към всеки, който желае да ни достави гориво“, подчерта министърът.

Допълнително напрежение създава фактът, че традиционни партньори като Венецуела и Мексико не са изпращали доставки от началото на годината. Това съвпада с решенията на администрацията на Доналд Тръмп да наложи санкции върху държави, които снабдяват острова с енергийни ресурси.

