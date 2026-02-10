Властите в Мексико официално обявиха, че са спрели доставките на петрол за Куба. Американският президент Доналд Тръмп заплаши страната с големи мита върху вноса, ако не спрат да доставят горива на островната страна.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум критикува санкциите срещу държави, продаващи петрол на Куба, след което потвърди, че спирането на доставките е заради опасността от конфликт със САЩ.

Шейнбаум каза, че два кораба с над 800 тона хуманитарна помощ отиват към Куба, за да помогнат на гражданите в трудната ситуация.

