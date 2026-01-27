Американският президент Доналд Тръмп заяви, че увеличава митата върху южнокорейския внос в САЩ върху някои стоки с 25%.

„Тъй като законодателният орган на Сеул не е приел нашето историческо търговско споразумение, което е негов прерогатив, аз повишавам тарифите за автомобили, дървен материал и фармацевтични продукти от 15% на 25%“, написа американският лидер в Truth Social. Той смята, че Националното събрание на Южна Корея „не изпълнява условията на споразумението си със Съединените щати“.

Тръмп обяви финализирането на търговската сделка между САЩ и Южна Корея

Тръмп отбеляза, че Вашингтон и Сеул са постигнали търговски споразумения през юли 2025 г. и са потвърдили отново условията си през октомври. „Защо корейският законодателен орган не одобри това? Tърговскиte сделки са много важни за Америка. По всяка от тези тях ние действахме бързо, за да намалим митата в съответствие с договорените условия. Със сигурност очакваме нашите търговски партньори да направят същото“, подчерта Тръмп.

В отговор Южна Корея заяви във вторник, че не е била информирана предварително за плановете на САЩ да повишат митата върху някои от стоките си и иска спешни разговори с Вашингтон по въпроса. „Към този момент няма официално уведомление от правителството на САЩ, нито обяснение на подробностите“, съобщиха от президентския офис на Сеул. И допълниха, че министърът на търговията Ким Чун-куан, който в момента е в Канада, планира да посети САЩ възможно най-скоро, за да се консултира американския си колега.

Редактор: Цветина Петкова