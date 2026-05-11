Украйна е готова за среща между лидерите на Украйна и Русия – Володимир Зеленски и Владимир Путин – ако Кремъл действително желае преговори. Това заяви началникът на Главното разузнавателно управление на Украйна Кирило Буданов по време на посещение в Литва, съобщи „Укринформ”.

Според литовската обществена телевизия LRT Буданов е заявил, че разговори между Зеленски и Путин няма да се случат „като гръм от ясно небе”, но ако сигналите от Русия за диалог са искрени, Украйна „също би била готова”.

Путин заговори за край на войната в Украйна

В неделя, след посещението си в Москва, словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че ако Зеленски желае среща с Путин за преговори, трябва директно да се свърже с Кремъл. По думите на Фицо това е бил отговорът на Путин, след като словашкият премиер му е предал готовността на Зеленски за среща във всякакъв формат.

Попитан от журналисти за възможността за подобен разговор, Буданов се пошегува, че между воюващи държави междудържавните телефонни линии са прекъснати и че „такива разговори не се водят по мобилни телефони”.

„Сериозно казано, ако Руската федерация наистина е готова за сериозен разговор, Украйна също би била готова”, заяви той.

Буданов подчерта, че Украйна многократно е доказвала с действията си, че подкрепя прекратяването на войната и постигането на мир.

„Това е официалната позиция на Украйна, подкрепена от президента на Украйна. Ние подкрепяме прекратяването на бойните действия. Искам още веднъж да подчертая: постигането на мир не е слабост, а доказателство за здрав разум”, каза той.

Буданов допълни, че ситуацията на бойното поле остава „стабилна”, както и самият руски режим.

„Но нищо на този свят не трае вечно”, добави той.

От канцеларията на украинския президент потвърдиха, че Кирило Буданов е на посещение в Литва.

Редактор: Мария Барабашка