Владимир Путин обяви, че войната в Украйна отивала към своя край. Заявлението беше направено по време на дълга пресконференция в Москва. Путин отговаряше на въпрос дали помощта на Запада за Украйна е отишла прекалено далеч. В края на отговора си, руският президент набързо спомена, че конфликтът отивал към края си.

Той добави, че има предпочитан кандидат за преговарящ от руска страна при евентуални разговори с Европейския съюз. Това е бившият германски канцлер Герхард Шрьодер. Той е на 81 години и силно непопулярен в Германия.

"През 2022 г. европейците обещаха помощ на Украйна и започнаха да ескалират конфронтацията с Русия, която продължава и до днес. Мисля, че цялото нещо всичко върви към своя край, но все пак това е сериозен въпрос", заяви Путин.

352 000 руски войници са убити в Украйна до края на 2025 г. Това показват данните на руски журналисти и анализатори, които броят жертвите от началото на войната. Автори на преброяването са сайтове "Медуза" и "Медиазона". Те са анализирали повишената смъртност сред по-млади възрастови групи мъже.

В този брой не влизат чуждестранните наемници, които се бият за Русия, нито хората от окупираните украински територии, вкарани в руската войска.

