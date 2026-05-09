Доналд Тръмп каза, че се надява на по-дълго примирие в Украйна. Вчера президентът на САЩ обяви, че е договорил 3-дневно спиране на огъня с Киев и Москва.

Пред репортери във Вашингтон Тръмп каза, че се надявал на "голямо удължаване". Не е ясно дали са водени преговори за подобна стъпка.

Украйна и Русия потвърдиха за тридневното примирие

Според украинския президент, скоро в Киев ще дойдат пратеници от Съединените щати в опит да бъдат подновени преговорите за мир.

"Може да е по-дълго от три дни. Искам да спре. Това е най-лошото от Втората световна война досега. 25 000 млади войници умират всеки месец. Аз ги помолих и президентът Путин се съгласи. Президентът Зеленски също. И двамата с готовност. Бих искал да видя голямо удължаване на примирието", каза американският президент Доналд Тръмп.

