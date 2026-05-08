Украинският президент Володимир Зеленски потвърди тридневното примирие във войната с Русия, което в петък вечер бе обявено от американския президент Доналд Тръмп. Спирането на огъня е част от усилията на САЩ за преговори за прекратяване на продължаващия повече от четири години конфликт, предаде "Ройтерс".

Зеленски написа в канала си в Telegram, че двете страни ще си разменят и по хиляда пленници. "Днес, като част от преговорния процес, с посредничеството на САЩ, получихме съгласието на Русия да бъде извършена размяна на военнопленници във формат "1000 за 1000“. Също така трябва да бъде установен режим на спиране на огъня на 9, 10 и 11 май. Украйна последователно работи за връщането на своите хора от руски плен. Наредих на нашия екип оперативно да подготви всичко необходимо за размяната“, съобщи държавният глава.

Доналд Тръмп обяви, че Украйна и Русия са приели искането му за тридневно спиране на огъня

"Допълнителен аргумент за Украйна при определянето на нашата позиция винаги е решаването на един от ключовите хуманитарни въпроси на тази война, а именно – освобождаването на военнопленниците. Червеният площад за нас е по-малко важен от живота на украинските пленници, които могат да бъдат върнати у дома“, подчерта Зеленски. И добави: "Разчитаме, че Съединените щати ще гарантират спазването на споразуменията от руската страна“.

Русия се съгласи с инициативата на американския президент Доналд Тръмп за примирие с Украйна от 9 до 11 май и за извършването през този период на размяна с Киев на военнопленници във формат "хиляда за хиляда", заяви съветникът на руския президент по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.

Президентът на САЩ призова за 30-дневно примирие между Русия и Украйна

"По указания на президента на Руската федерация Владимир Путин потвърждавам приемливостта за руската страна на предложението, направено преди малко от американския президент Доналд Тръмп за примирие за размяната на военнопленници между Русия и Украйна", каза пред журналисти Ушаков. Той уточни, че тази договореност е била постигната в телефонни разговори между Русия и САЩ и между представители на САЩ и Киев.

По-рано американският президент Доналд Тръмп днес обяви в своята социална мрежа, че е договорил тридневно примирие между Русия и Украйна от 9 до 11 май, по време на което двете страни ще извършат и размяна на пленници.

Редактор: Станимира Шикова