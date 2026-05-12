Испанският град Херона се превърна в истински празник на цветовете с откриването на 71-вото издание на фестивала „Време за цветя“ – едно от най-впечатляващите флорални събития в Европа.

До 17 май улиците, площадите и историческите сгради на каталунския град ще бъдат украсени с мащабни цветни инсталации, създадени от доброволци и артисти. Кулминацията на фестивала ще бъде специална нощна експозиция в последния ден.

Една от най-впечатляващите инсталации тази година се намира на стълбите на катедралата в Херона, станала световноизвестна покрай сериала „Игра на тронове“.

