Облечени в ретро дрехи група мъже организират имитация на държавен преврат и налагат абсурдни закони на населението
За поредна година в испанския град Иби - край испанския курорт Аликанте, спазиха вековна традиция.
Както на всеки 28 декември, група мъже символично поемат контрола над града. Облечени в ретро дрехи във военен стил те организират имитация на държавен преврат и налагат абсурдни закони на населението. Всеки, който не се съобрази с правилата, трябва да плати глоба. Парите отиват за благотворителност.
Най-зрелищната част от фестивала е битка, в която оръжията са брашно, яйца и фойерверки. Това превръща улиците в бяло и лепкаво бойно поле. Според организаторите фестивал датира отпреди повече от 200 години, което го прави един от най-старите зимни празненства в Испания. Ежегодно обаче се празнува от 1981 г.Редактор: Станимира Шикова
