От днес Кан отново се превръща в световна столица на киното. Тази вечер е официалното откриване на 79-ото издание на прочутия международен кинофестивал.

22 филма ще се състезават за голямата награда „Златна палма". Почетна такава ще бъде връчена на американската певица, актриса и режисьор Барбара Стрейзънд. Същата награда ще получи и режисьорът, сценарист и продуцент Питър Джаксън, прочул се с кино трилогията по романа „Властелинът на пръстените“.

Телма и Луиз са лицата на официалния плакат на 79-ия кинофестивал в Кан (СНИМКИ)

Тази година впечатление прави отсъствието на големите американски студиа. Кинофестивалът в Кан обаче е подбрал 11 режисьори, които никога не са участвали в конкурсната програма. А Джон Траволта ще представи първия си филм като режисьор.

