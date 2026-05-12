22 филма ще се състезават за голямата награда „Златна палма"
От днес Кан отново се превръща в световна столица на киното. Тази вечер е официалното откриване на 79-ото издание на прочутия международен кинофестивал.
22 филма ще се състезават за голямата награда „Златна палма". Почетна такава ще бъде връчена на американската певица, актриса и режисьор Барбара Стрейзънд. Същата награда ще получи и режисьорът, сценарист и продуцент Питър Джаксън, прочул се с кино трилогията по романа „Властелинът на пръстените“.
Тази година впечатление прави отсъствието на големите американски студиа. Кинофестивалът в Кан обаче е подбрал 11 режисьори, които никога не са участвали в конкурсната програма. А Джон Траволта ще представи първия си филм като режисьор.Редактор: Дарина Методиева
