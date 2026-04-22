"Телма и Луиз" се завръщат като героини на официалния плакат на кинофестивала в Кан тази година. Това се случва 35 години след премиерата на филма на Ридли Скот през 1991 г.

Двете героини, изиграни от Джина Дейвис и Сюзън Сарандън, разбиха стереотипите за жените, както в обществен, така и в кинематографичен план, стъпвайки на свободата и приятелството.

С бял топ и в небрежна поза, Луиз гледа напред предизвикателно, а Телма, с револвер в задния джоб на дънките си, оглежда хоризонта иззад слънчевите си очила. И двете жени седят гордо в кабриолет Ford Thunderbird от 1966 г., под слънцето на Арканзас, в пустинята на Америка. Двете бягат от живота, от обществото, от мъжете, които се отнасят зле с тях, за да си проправят свой собствен път.

"Thelma & Louise" stars Geena Davis and Susan Sarandon are featured as the heroines of the official poster for the 79th Cannes Film Festival.

Теми, които бяха новаторски през 1991 г. и пронизват филма „Телма и Луиз“, все още резонират силно днес.

'Thelma & Louise' Musical World Premiere Set For London's Young Vic In The Fall

За да им дадат нов живот организаторите на фестивала в Кан са избрали черно-бял кадър от снимачната площадка на филма, който възхвалява живота и вечните борби за свободата да бъдеш себе си.

„Телма и Луиз“ беше прожектиран извън конкурса в Кан през 1991 г. и стана боксофис хит. Лентата спечели шест номинации за „Оскар“, включително за най-добра актриса и за двете главни роли, както и за най-добър оригинален сценарий за Кали Кури. Харви Кайтел, Майкъл Мадсън и Кристофър Макдоналд също участват във филма. Това е и един от първите филми на Брад Пит.

През 2021 година Джина Дейвис и Сюзън Сарандън присъстваха на благотворителна прожекция на „Телма и Луиз“ по случай 30-годишнината на филма, в Лос Анджелис. Те пресъздадоха емблематичен момент от лентата, по време на пътуването им по прашните пътища на Щатите.

Филмовият фестивал в Кан през 2026 г. се провежда от 12 до 23 май във френския курортен град.