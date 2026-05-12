Новата власт предприема първи мерки срещу високите цени. Предложенията на управляващото мнозинство вече са внесени в парламента и предстои да бъдат разгледани във вторник от Временната комисия по бюджет и финанси.

С промени в Закона за защита на потребителите се въвежда забрана за увеличаване на цените на стоките и услугите. Това обаче идва с уточнение – мярката ще важи, освен ако поскъпването не е икономически обосновано.

„Край на пира по време на чума”: „Прогресивна България” внесе пакет законопроекти за овладяване на цените

Като основание търговците да приемат поскъпване, управляващите са записали различни фактори, сред които разходи за труд, енергия, горива и доставки.

Все пак, за да не се търсят вратички в правилата, управляващите сами ще пресмятат какви трябва да са цените, за да имат точна база за сравнение.

Редактор: Мария Барабашка