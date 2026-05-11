Шестима британски парашутисти скочиха от Airbus A400m в събота на 2400 метра над Атлантическия океан. За един от тях, от 16-та десантно-щурмова бригада, беше прикрепена медицинска сестра от интензивно отделение, която никога преди не е скачала с парашут. Друг скочи в тандем с консултант анестезиолог. Те трябва да окажат медицинска помощ на най-отдалечения пациент с хантавирус в света. Но първо трябва да стигнат до него. Това означава да скочат, докато са все още над самия океан.

Тристан да Куня е британската отвъдморска територия, която поиска спешна помощ няколко дни по-рано, е само 11-12 км в диаметър. Тя е много малка, а много силни ветровете бушеват над остров, който се намира на 2400 километра от най-близката друга суша. Затова ако скочите над острова, докато кацнете, ще сте в морето.

„Това е истинска борба за парашутиста“, каза бригаден генерал Ед Картрайт, който отговаря за операцията. Той обясни, че трябва да се прецени перфектно времето. „Ако пропуснете острова, сте в океана, а това не е добре", допълни той.

Островитяните също са подготвени, те имат кораб, който може да реагира при нужда.

Изминали са само 56 часа, откакто Картрайт е получил обаждане да присъства на среща на група за управление на кризи, включваща различни части от армията. Той е информиран, че британски гражданин е в критично състояние и е на кислород, който ще свърши в понеделник или вторник.

Предвид местоположението възможностите не са много. „Имаше само един начин да се стигне - от въздуха до земята", разказва Картрайт.

Следва подготовката - самолетът трябва да излети от остров Възнесение, да презареди във въздуха четири пъти, за да стигне до Тристан да Куня.

Преди почти четири седмици круизен кораб е акостирал на остров Тристан де Куня, намиращ се в средата на Южния Атлантик. Един от тях е MV Hondius. 150-те пътници и екипаж на кораба прекарват два дни в разглеждане на острова - посещават селището, музея, местните заведения, дори местното училище. По това време, въпреки че един холандски пътник вече е починал, никой не знаел, че круизният кораб носи смъртоносен вирус. Тялото на починалия е на борда на кораба, докато останалите пътници изследват Тристан.

Корабът отплава обратно на 15 април, но оставя на острова един пътник: британски гражданин, който е живял там и винаги е планирал да завърши круизното пътуване на него. Официалният уебсайт на острова отбелязва пристигането на круизния кораб на 14 април: „Посещението на Hondius беше нещо повече от просто посещение на круизен кораб. Той доведе със себе си завърналия се островитянин Конрад Глас". 65-годишният Глас е бившият началник на полицията на острова. Той е удостоен с орден през 2010 г. и е роднина на Уилям Глас, който основава първото селище на Тристан през 1816 г. Глас е заемал ролята на „главен островитянин“, като преди това е работил във Великобритания за полицията на Хартфордшир.

Две седмици след като Hondius напуска острова, мъж, чието име не се съобщава, започнал да се чувства зле със симптоми на хантавирус. Той е откаран в малкото здравно заведение на острова, което разполага само с двама лекари и две легла. Запасите от кислород обаче са на привършване. Това принуждава лекарите да се обадят за помощ. Точно това е причината осемте парашутисти да скочат от 2444 метра височина.

След кацането шестима от парашутистите се отправят към голф игрището, където разгънали британско знаме. Там, със серия от прелитания само на 147 метра, самолетът хвърля два тона и половина провизии. Количеството е достатъчно в случая, че хантавирусът се разпространи на острова.

Междувременно двамата медици, оборудвани с лични предпазни средства, се отправят към пациента.

Целият екип все още се намира на острова.

