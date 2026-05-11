Последните два полета за евакуация на пътници от засегнатия от хантавирус круизен кораб са насрочени за днес следобед. Корабът се намира край бреговете на остров Тенерифе, част от испанските Канарски острови, където пристигна през уикенда.

Досега са евакуирани 94 пътници, обявиха испанските власти, като на борда на кораба ще останат 34-ма - предимно членове на екипажа, които да го върнат в Нидерландия. По данни на Световната здравна организация 8 души на борда са се разболели, като трима от тях са починали. Повече от 30 пътници обаче са слезли от кораба на различни места и властите в много страни проверяват за случаи на опасното заболяване.

Един от петимата френски пътници е проявил симптоми по време на обратния полет от Тенерифе до Париж.

"Ще трябва да изчакаме 24 часа, докато излязат резултатите от изследванията на пациента, за да разберем със сигурност дали става въпрос за вируса, или не. Инкубационният период е шест седмици. Често симптомите се проявяват в рамките на първите 15 дни, но това може да продължи до шест седмици. Ето защо ще въведем мерки за изолация, които ще продължат през целия период", заяви френският министър на здравеопазването Стефани Рист.

Здравното ведомство на САЩ съобщи, че един от 17-имата американци, които са в процес на евакуация от кораба, има леки симптоми, а друг е дал слабо положителен PCR тест за щама на хантавируса от Андите, съобщава "Ройтерс".

