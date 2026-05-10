Испания започна евакуацията на пътници от круизния кораб, засегнат от хантавирус. По-рано днес той беше закотвен близо до Тенерифе на Канарските острови.

Министърът на здравеопазването Моника Гарсия заяви, че операцията протича нормално. Пътниците на борда на 'Хондиус' все още нямали симптоми. Те са разделени на групи по националност и се превозват до брега с малки лодки. Чартърни самолети ги транспортират в родните им страни. Беше извършена щателна подготовка за приемането на кораба, като не е позволено той да стигне до самия бряг.

Испания съобщи, че е идентифицирала предполагаем случай на хантавирус в провинция Аликанте

Десетки специалисти по интензивно лечение са в готовност в болницата в Тенерифе, в случай че някой от кораба се разболее по време на прехвърлянето. Операцията за предотвратяване на разпространението на редкия щам на вируса беше описана от министъра на здравеопазването на Испания като „безпрецедентна“.

"Първият пасажер, който слиза от кораба е от Испания. Самолетът за превозването е готов. Следващият полет е до Нидерландия. Той ще превози хора от Германия, Белгия, Гърция, както и някои членове на екипажа. После има предвидени още полети, като засега нямаме данни за някакъв проблем. Канада, Турция, Великобритания, Ирландия и Съединените щати са организирали свои полети", каза министър Моника Гарсия.

Редактор: Никола Тунев