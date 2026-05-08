Жена от югоизточната испанска провинция Аликанте е проявила симптоми, отговарящи на заразяване с хантавирус, заяви днес пред журналисти испанският държавен секретар по здравеопазването Хавиер Падиля, цитиран от „Ройтерс”.

Въпросната жена е била пътничка на същия полет, с който е пътувал и пациентът, починал по-рано в Йоханесбург, след като е бил на круизния кораб „Хондиус”, където се е заразил с вируса, добави Падиля.

Междувременно испанското правителство съобщи, че пътниците на кораба „Хондиус”, на който беше открито огнище на хантавирус, ще започнат да бъдат репатрирани към родните им страни още в неделя, след като корабът пристигне в Тенерифе на Канарските острови, предаде „Франс прес”.

Отплавал на 1 април от Ушуая, Аржентина, круизният кораб, принадлежащ на нидерландската компания „Оушънуайд експедишънс” (Oceanwide Expeditions), превозва около 150 пътници и членове на екипажа от 23 различни националности. Трима са починали.

Испанските власти съобщиха, че корабът ще пусне котва край Тенерифе, а след това пътниците ще бъдат прехвърлени в пристанището с по-малък кораб. Те ще бъдат откарани с автобус до близкото летище Тенерифе Юг, заяви пред испанската обществена телевизия ТВЕ ръководителката на испанските служби за спешна помощ Виргиния Барконес.

Чуждестранните граждани трябва да бъдат репатрирани от летището към родните си страни в рамките на мерките, предприети от съответните им правителства, посочи испанският министър на здравеопазването Моника Гарсия.

