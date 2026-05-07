Круизният кораб, засегнат от епидемия от хантавирус, отплава за Канарските острови. Той беше блокиран със 150 души на борда край бреговете на Кабо Верде в неделя. Очаква се корабът да достигне най-големия остров от испанския архипелаг - Тенерифе, в събота, а в понеделник да започне евакуацията на пътниците. В сряда беше съобщено, че трима от хората на борда вече са евакуирани към Европа.

Круизът е започнал на 1 април от Ушуая в Аржентина и трябваше да приключи в Кабо Верде.

Огнище на вирус на круизен кораб доведе до смъртта на трима души

Междувременно, властите в Аржентина и страните, чиито граждани са туристите, се опитват да установят откъде е тръгнала заразата с опасния вирус.

