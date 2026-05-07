Доц. Трифон Вълков призова за спокойствие и да не се поддаваме на паника
Ситуацията около круизния кораб, засегнат от случаи на хантавирус, предизвика тревога, но според инфекциониста доц. Трифон Вълков няма основания за паника. В ефира на „Твоят ден“ той обясни, че става дума за добре позната на медицината инфекция, макар и рядка и специфична по начина си на предаване.
По думите му хантавирусът е зоонозна инфекция, която се разпространява основно чрез контакт с мишевидни гризачи или с техни секрети - урина, изпражнения или слюнка. Заразяване може да настъпи и чрез предмети или храни, които са били замърсени от такива животни. Вълков подчерта, че предаването от човек на човек е изключително рядко и на практика почти не се наблюдава.
Експертът уточни, че случаите на заразяване на кораба най-вероятно са резултат от индивидуален контакт на всеки от заболелите с източник на инфекцията, а не от вътрешно разпространение между пътниците. Това значително ограничава риска от масова епидемия.
По отношение на симптомите доц. Вълков посочи, че заболяването може да протече в няколко различни форми - от по-леки до тежки. Общите признаци включват висока температура, силна отпадналост, мускулни болки, гадене и коремни оплаквания. При по-тежките случаи се засягат бъбреците или белите дробове, като най-сериозната форма - т.нар. кардиопулмонален синдром - може да доведе до тежка дихателна недостатъчност.
Специалистът отбеляза, че срещу хантавируса няма специфично антивирусно лечение. Терапията е насочена към овладяване на симптомите и реакцията на организма, която често е основната причина за усложненията. В тежките случаи лечението изисква болнична грижа и внимателно наблюдение.
Въпреки сериозността на някои форми на заболяването, доц. Вълков беше категоричен, че рискът за широката общественост остава нисък. Най-важната превенция е избягването на контакт с гризачи и потенциално замърсени от тях места и предмети. „Няма място за паника“, подчерта той, като призова хората да разчитат на проверена информация и да запазят спокойствие.
Редактор: Цветина Петкова
