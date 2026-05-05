Два потвърдени случая на хантавирус са официално регистрирани след смъртта на трима души от круизния кораб MV Hondius в Атлантическия океан. Британски гражданин е в тежко състояние в болница в Южна Африка, съобщи „Би Би Си“.

Операторът на кораба Oceanwide Expeditions съобщи, че сред починалите са нидерландска семейна двойка и германски гражданин. Причините за смъртта на двама от тях все още се изясняват.

Огнището на хантавирус на круизен кораб: Потвърдени са три смъртни случая, един пасажер е в тежко състояние

Хантавирус е потвърден при 69-годишния британец, който е настанен в интензивно отделение в Йоханесбург. Заболяването е установено и при починалата нидерландка.

Пет други предполагаеми случая се разследват от Световната здравна организация, включително и при член на екипажа. На борда има 149 души от 23 държави. Корабът в момента се намира край бреговете на Кабо Верде.

Компанията съобщава, че двама членове на екипажа също са с остри респираторни симптоми, но при тях диагнозата не е потвърдена. И двамата се нуждаят от спешна медицинска помощ.

Властите в Нидерландия подготвят медицинска евакуация на двама души от екипажа и лице, свързано с починалия германски пътник. Операцията ще включва специализирани самолети с медицински екипи.

Според информация на компанията първият пътник е починал още на 11 април, а тялото му е било свалено от кораба при престой на остров Света Елена. По-късно починала и съпругата му. Третият смъртен случай е регистриран на 27 април, като причината за него все още не е установена.

Вирусът обикновено се предава чрез контакт с гризачи и техните екскременти, слюнка или урина.

Корабът е отплавал от Ушуая в Аржентина преди около три седмици и понастоящем е на котва край столицата на Кабо Верде - Прая. Властите там не позволяват на пътниците да слязат на сушата заради здравните рискове.

Ситуацията остава под наблюдение, като се изчакват допълнителни резултати, които да изяснят дали става дума за единичен вирусен случай или по-голямо огнище на инфекция на борда.

Редактор: Цветина Петкова