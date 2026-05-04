Трима души са починали, а други трима са се заразили при предполагаема епидемия от хантавирус на борда на круизен кораб в Атлантическия океан. Жертвите са граждани на Нидерландия, които са се разболели на борда на кораба. Само един от случаите досега е потвърден по лабораторен път - при британски гражданин, който е настанен в интензивно отделение в Йоханесбург, ЮАР. Корабът е плавал от Аржентина към Кабо Верде.

Откриха телата на двама мъже на кораб в Бургас

Хантавирусът може да причини треска и тежки респираторни заболявания при хората.

Редактор: Станимира Шикова