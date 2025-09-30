Телата на двама мъже са открити в трюма на кораб на пристанището в Бургас. Сигналът е подаден около 2:30 часа на телефон 112.

В хранилището имало 5 хиляди тона меден концентрат, пристигнал от Южна Америка. При отварянето на трюма работниците попаднали на телата на двамата мъже, които макар да били с маски, вероятно са се задушили от изпаренията на отровния концентрат.

По неофициална информация загиналите не са членове на екипажа на плавателния съд. Единият е български гражданин, а другият - чужденец, със все още неизяснена самоличност.

Преди да акостира на пристанището в Бургас плавателният съд е спирал в Турция, откъдето вероятно мъжете са се качили на борда.