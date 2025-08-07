41-годишен мъж е прострелян в крака, докато се разхожда в района на Обсерваторията в Морската градина във Варна, съобщиха от полицията в града.

Сигналът за инцидента е подаден около 18:45 часа в сряда. Мъжът, който е от бургаското село Трънак, усетил удар около коляното и разбрал, че е прострелян със сачма. Не разбрал обаче откъде идва изстрелът.

Най-вероятно оръжието е въздушна пушка. Пострадалият е откаран в болница. Извършва се проверка по случая, допълниха от полицията. Търсят се камери в района, които биха внесли яснота за инцидента.

Редактор: Цветина Петкова