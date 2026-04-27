Над 600 000 евро в брой, 67 кг наркотици и боеприпаси са намерени при спецоперация на ГДБОП и ДАНС. За нея съобщиха и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Facebook, както и прокуратурата.

Разкрита е организирана престъпна група за пране на пари и разпространение на наркотични вещества, пише Кандев. Полицейската акция е проведена на 23 април. Съвместните мероприятия на двете служби са продължили близо четири месеца. Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.

Трима задържани пътували от София към Кюстендил с различни автомобили. При проведените действия по разследването са претърсени 10 имота и превозни средства. В един от автомобилите са открити над 30 кг марихуана, а в частен дом в София – още над 30 хашиш и марихуана. На адрес в Кюстендил е открита сумата от близо 600 000 евро и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър, съобщава Кандев.

От Софийската градска прокуратура допълват, че четирима души са привлечени като обвиняеми за престъпен сговор, един от тях и за държане с цел разпространение на наркотични вещества с общо тегло 67 340 грама, друг от тях и за изпиране на пари и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително.

Четиримата обвиняеми са обвинени в това, че в периода от февруари 2026 г. до 23.04.2026 г. в София държали с цел разпространение наркотични вещества, за което е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага, се казва в обвинението.

Един е обвинен в това, че на 23 април на различни места в местността „Гърдова глава“ в София държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – коноп и зелено прахообразно вещество със съдържание на активно вещество „THC“ с общо тегло 67 340 грама.

Друг е с обвинение и за това, че от началото на февруари до 24 април в Кюстендил е придобил и държал парични средства на обща стойност 589 500 евро, за които е знаел към момента на получаването им, че са придобити чрез тежки умишлени престъпления – държане с цел разпространение на наркотични вещества, извършени от престъпно сдружение, както и за това, че на 24 април в Кюстендил държал 615 бр. боеприпаси за огнестрелни оръжия, без да има за това надлежно разрешително.

Досъдебното производство е образувано на 23 април в условията на неотложност с обиск и изземване и се води от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.

С определения от 26 април Софийският градски съд взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на двама обвиняеми, а трети е с домашен арест.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъпленията, за които са привлечени обвиняемите. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от всеки от обвиняемите. По отношение на един от тях съдът определи домашен арест поради наличие на здравословни проблеми. Определенията на СГС не са окончателни и подлежат на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Четвъртият обвиняем се издирва.

Разследването по случая продължава от ГДБОП-МВР под ръководството и надзора на СГП.

