Разследват мъж за разпространение на порнографски материали с участието на непълнолетни лица. Районна прокуратура-Габрово, Териториално отделение Трявна, е образувала досъдебно производство по случая.

Оперативната работа по разкриването на случая е извършена от служители на ГДБОП – Велико Търново в координация с прокуратурата. По данни на държавното обвинение действията са били съгласувани в рамките на поредица от работни срещи между разследващите органи и прокуратурата.

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След разрешение, издадено от Районен съд – Трявна по искане на прокуратурата, е извършено претърсване и изземване в дома на 39-годишния мъж от Трявна. При акцията е иззета компютърна конфигурация, съдържаща около 77 GB видеофайлове. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи.

Работата по случая продължава. Предстои разпит на свидетели, както и назначаване на техническа експертиза на иззетите компютърни данни.

От прокуратурата уточняват, че полицейските действия са предприети в рамките на международната операция Mariposa, организирана от фондация Child Rescue Coalition.

Редактор: Дарина Методиева