Снимка: БГНЕС
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Конвоираха пастрока на Наталия от Шумен във Варна
Не съм отвличал Наталия. Това заяви Асен Симеонов при довеждането му в 4 Районно управление на полицията във Варна.
Мъжът беше задържан през изминалата нощ, 24 дни след като отведе от дома ѝ 11-годишната Наталия. Двамата бяха открити в шуменското село Овчарово.
СНИМКИ ОТ ЗАДЪРЖАНЕТО И КОНВОИРАНЕТО НА АСЕН СИМЕОНОВ ВИЖТЕ ТУК
Снимка: БГНЕС
Намериха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан
Припомняме, че момичето и бившият партньор на майка му бяха открити пред хранителeн магазин след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. В акцията участвали полицаи от Шумен и от Варна.
Сестрата на Наталия: Тя е видимо добре. Щастливи сме!
Периметърът на търсене от полиция и доброволци в последните дни се измести основно върху района на Шумен. Именно там двамата издирвани са били видени на кадри от охранителна камера преди дни.
Според запознати с разследването, 40-годишният Асен Симеонов е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се е укривал в продължение на няколко дни.
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