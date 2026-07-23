Не съм отвличал Наталия. Това заяви Асен Симеонов при довеждането му в 4 Районно управление на полицията във Варна.

Мъжът беше задържан през изминалата нощ, 24 дни след като отведе от дома ѝ 11-годишната Наталия. Двамата бяха открити в шуменското село Овчарово.

СНИМКИ ОТ ЗАДЪРЖАНЕТО И КОНВОИРАНЕТО НА АСЕН СИМЕОНОВ ВИЖТЕ ТУК

Снимка: БГНЕС

Намериха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Припомняме, че момичето и бившият партньор на майка му бяха открити пред хранителeн магазин след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. В акцията участвали полицаи от Шумен и от Варна.

Сестрата на Наталия: Тя е видимо добре. Щастливи сме!

Периметърът на търсене от полиция и доброволци в последните дни се измести основно върху района на Шумен. Именно там двамата издирвани са били видени на кадри от охранителна камера преди дни.

Според запознати с разследването, 40-годишният Асен Симеонов е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се е укривал в продължение на няколко дни.