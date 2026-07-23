11-годишната Наталия е намерена, съобщи вътрешният министър Демерджиев в профила си във Facebook. Той добавя, че има и задържан за изчезването ѝ. Наталия беше отвлечена на 30 юни от бившия партньор на майка си - Асен Симеонов.

Момичето и пастрокът ѝ са открити в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Двамата са задържани пред хранителния магазин в селото. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна. Момичето е изплашено, но споделило, че е щастливо, че са ги открили. Екип на NOVA успя да разговаря със сестрата на Наталия. През сълзи тя потвърди, че момичето вече е при семейството си. По думите им Наталия е във видимо добро състояние и всички изразиха щастието си от това, че детето е при тях. Тепърва обаче предстои преглед от лекари.

По-рано тази седмица имаше информация, че 40-годишният Асен Симеонов е обрал хранителен магазин в Мадара. NOVA не съобщи това, за да не възпрепятства работата на разследващите.

"Наталия е в безопасност и близките й я прегърнаха. Усилията дадоха резултат! ", пише Демерджиев. И благодари на всички служители на МВР, "които не се умориха и не се предадоха. Не се обезвериха."

Пастрокът на Наталия заплашвал да подпали с бензин дома на майка ѝ, преди да изчезне с детето

"Героите на Министерство на вътрешните работи не са един и двама. Това беше колективна задача", се казва още в поста на Демерджиев.

МВР-министърът благодари и на всички доброволци, както и на местната власт: "Когато действаме като един, успехът е факт!", добавя още Демерджиев.

Снимка: NOVA

Криел се в изоставени къщи: Издирваният заедно с 11-годишната Наталия и преди бил в неизвестност с дни

Снимка: ОДМВР-Шумен

Периметърът на търсене от полиция и доброволци в последните дни се измести основно върху района на Шумен. Именно там двамата са били засечени от охранителна камера преди дни. Припомняме, че Асен Симеонов е от Шуменския край - село Снежина. Последно е пребивавал в друго шуменско село Илия Блъсково, където живее неговият брат. Двамата обаче се скарват и Асен Симеонов тръгва към село Константиново в нощта срещу 30 юни, където живеят Наталия и майка ѝ.

На 2 юли майката на Наталия в ефира на „Здравей, България“ за първи път публично разказа своята версия за събитията в нощта на изчезването . По думите ѝ рано сутринта в понеделник бившият ѝ партньор нахлул в дома им, докато семейството спяло. Жената твърди, че е била вързана и пребита, при което е получила счупване на ръката. Според думите ѝ мъжът е заплашил, че ще я убие, ако детето не тръгне с него. От страх Наталия напуснала дома заедно с него.

Близки на семейството твърдяха, че след отвеждането си момичето е успяло два пъти да се свърже по телефона със свой роднина. По техни думи тя е питала единствено дали майка ѝ е жива и в безопасност.

В издирването на двамата се включиха полиция и доброволци. През този период имаше сигнали от хора, които твърдяха, че са видели Симеонов сам, без детето. Появи се и информация, че е бил обран хранителен магазин в село Мадара, Шуменско. Откраднати били предимно месни продукти. Магазинът не е разполагал с охранителни камери, но двамата издирвани са били заснети от камера в района. Именно това насочва полицията към следата и започва претърсване на района.

Според запознати с разследването, 40-годишният Асен Симеонов е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил обект на мащабна издирвателна операция, след като се е укривал в продължение на няколко дни.

Продължава издирването на 11-годишната Наталия, мъжът с нея носи нож, твърдят близки

40-годишният мъж е многократно криминално проявен и добре известен на органите на реда с множество кражби, грабежи и укриване от правосъдието. На територията на област Шумен има регистрирани общо 13 престъпни посегателства. Първото му регистрирано деяние е от месец май 2006 година, когато извършва кражба от хранителен магазин в село Кладенец. В рамките на същия месец той задига хранителни продукти от детска градина в село Вехтово и прави несполучлив опит за кражба от магазин в село Друмево.

През 2007 година отново е установен като извършител на редица кражби на територията на община Шумен, като прави впечатление, че избира локации, близки до първоначално засегнатите населени места. През юли същата година той извършва кражба на хранителни стоки и цигари от търговски обект в село Ветрище. През следващия месец - август, от магазин в село Средня той задига хранителни стоки, цигари и ваучери за мобилни телефони. През същия месец обира друг търговски обект в село Дибич, откъдето отново краде хранителни стоки, а от частен имот в село Вехтово взема мобилен телефон. Серията от престъпления продължава с грабеж в село Костена река, където отнема дрехи от местен жител.

В средата на месец септември, възползвайки се от тъмната част на денонощието, задига лични документи и сумата от 350 долара от чужд гражданин, почиващ в паркиран товарен автомобил в района на село Дибич. През октомври той обира лек автомобил в землището на същото село край язовира, откъдето взема лични и банкови платежни документи. През същия месец прониква през незатворен прозорец във вила в местността „Нов екарисаж“, откъдето задига дамска чанта, лични документи и сумата от 90 лева. След като влизат в дирите му, криминалисти от РУ - Шумен установяват, че в продължение на цял месец извършителят се е укривал в подземна шахта с вход и изход в землището на село Дибич, като в едно от разклоненията ѝ е имало и питейна вода. В средата на месец октомври 2007 година, след поредица от анализи и оперативни действия, той е установен и задържан в шуменския квартал „Тракия“. Престъпната му дейност е подробно документирана, след което Районният съд в Шумен му налага ефективно наказание „лишаване от свобода“.

През месец март 2009 година, непосредствено след изтърпяване на наказанието си, Симеонов възобновява престъпната си дейност и извършва кражба на цигари и захарни изделия от търговски обект в село Марково. Месец по-късно той открадва от заведение в село Вехтово 100 кутии цигари, сумата от 100 лева и ваучери за мобилни телефони. След като е установен като автор и на тези две деяния, Районният съд в Нови пазар и Районният съд в Шумен му налагат нови ефективни наказания „лишаване от свобода“.