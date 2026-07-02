Полиция и доброволци вече трети ден издирват изчезналата 11-годишна Наталия от село Константиново. В операцията е задействана и системата за оповестяване при съмнение за отвличане на дете – Amber Alert.

По първоначална информация се предполага, че момичето е заедно с 40-годишен мъж – бивш приятел на майка ѝ. Жената разказва, че той е нахлул в дома им през нощта срещу понеделник.

Майката на детето - Тодорка Петрова - разказа: „Върза ме, ръце, крака, удари ме с дървото от креслото“.

По думите ѝ след побоя мъжът е принудил детето да тръгне с него: „Каза, че ако не тръгне с него ще ме убие, ще убие майка му… и детето ме гушна: "Мамо, аз ще тръгна с него, не се тревожи, нищо няма да ми се случи". И тръгнаха и отвън заключиха вратата".

Майката допълни, че не е могла да реагира, тъй като е била вързана за стол. Малко по-късно роднина на семейството получава обаждане от детето.

„Към 5:15 пак звънна Наталка да пита: "Свако, спаси ли мама?’ и край… до там“, разказа жената.

Сестрата на Наталия посочи, че отношенията между детето и мъжа в началото са били добри, но впоследствие са се влошили. „Допреди април месец горе-долу бяха много близки, но в един момент започна да ги тормози и двете“, каза Петя Кателиева.

По думите ѝ е имало издадена ограничителна заповед, която по-късно е била отменена: „Бяхме изкарали такава заповед, но след една седмица я свалиха, защото нямало доказателства“.

Продължава издирването на 11-годишната Наталия, мъжът с нея носи нож, твърдят близки

Последните видеокамери, заснели движението на момичето и мъжа, са от около 3 ч. през нощта в деня на нападението над майката. На кадрите се вижда, че двамата вървят на север – към изхода на селото.

Психологът Анна Николова коментира, че първите месеци след раздяла са най-рискови при случаи на домашно насилие: „Извършителят на домашно насилие по всякакъв начин се опитва да възвърне статуквото, т.е. той е готов на абсолютно всичко само и само да възстанови връзката, да упражнява власт, насилие, контрол".

„Фокусът е майката и чрез детето извършителят продължава да упражнява психическо насилие, да манипулира, шантажира, дискредитира по всякакъв начин“, допълни експертът.

От полицията съобщават, че приоритет остава безопасното откриване на детето и че всяка непремерена информация може да навреди на разследването.