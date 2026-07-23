Повдигат четири обвинения на пастрока на Наталия, съобщи говорителят на Окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров.

СНИМКИ ОТ ЗАДЪРЖАНЕТО И КОНВОИРАНЕТО НА АСЕН СИМЕОНОВ ВИЖТЕ ТУК

Асен Симеонов ще отговаря пред Темида за отвличане в условията на опасен рецидив, за противозаконно лишаване от свобода на малолетно лице, за противозаконно нарушаване неприкосновеност на жилището на майката на Наталия и за нанасяне на телесна повреда на жената - Тодорка Петрова.

"Обвиненията са съгласувани с наблюдаващия прокурор. Най-тежкото от тях е за отвличане. Ако бъде доказано в съда, за него се предвижда затвор от 10 до 20 години или доживотен затвор, както и конфискация на част или на цялото имущество на обвиняемия", обясни Лазаров.

Намериха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Задържаният е с 12 влезли в сила присъди и действа при условията на опасен рецидив, тъй като последното му наказание за кражба е изтърпяно през октомври 2021 г., т.е. не е изтекъл петгодишният срок, който би изключил възможността да бъде повдигнато обвинение за опасен рецидив. "Той е осъждан за кражби и насилствени престъпления, включително грабежи и причиняване на телесни повреди", уточни Лазаров. И подчерта, че обвиняемият в момента е с мярка задържане до постоянен арест", заяви той.

По думите му състоянието на детето тепърва ще се оценява, но няма да бъде коментирано пред медиите.

Асен Симеонов: Не съм отвличал Наталия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Припомняме, че издирваната в продължение на 24 дни 11-годишна Наталия беше намерена през изминалата нощ. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Facebook. Пастрокът ѝ Асен Симеонов, който я отвлече на 30 юни, беше задържан.

Момичето и бившият партньор на майка му са открити пред хранителния магазин в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна.

Асен Симеонов вече е в Районно управление на полицията във Варна. "Не съм отвличал Наталия", заяви той при конвоирането си.

От МВР заявиха, че мъжът е установен и задържан минути след полунощ, в опит да проникне в търговски обект. "Около 00.10 ч. забелязахме лице, преминаващо по улицата. Веднага предприехме действия по задържане. Мъжът беше изненадан, не очакваше точно там да види представител на МВР и без проблеми, без никакви спънки беше задържан. Спазваше указанията ни, не предприе други действия. Питахме къде е Наталия и той заяви, че е близо до нас, но няма да дойде, ако той не ѝ каже", каза директорът на ОДМВР-Шумен старши комисар Георги Гендов.

Симеонов успявал да се укрива близо месец благодарение на това, че познавал района изключително добре. Разказал, че се е придвижвал основно край железопътната линия между Варна и София, а през деня се укривал в слънчогледови ниви, царевични масиви и гъста растителност.

Редактор: Станимира Шикова