Петя Кателиева - сестрата на Наталия, е единствената, която до момента е успяла да говори с намереното момиче. Тя сподели пред NOVA, че Наталия е във видимо добро състояние, няма физически наранявания, но за психическото ѝ състояние е рано да се говори. Предстоят консултации със специалисти.

При откриването му детето било облечено с дрехи, различни от тези, които носело в нощта на изчезването си. Двамата с пастрока му са открити с две раници, а преди седмици тръгнали от село Константиново с една.

СНИМКИ ОТ ЗАДЪРЖАНЕТО И КОНВОИРАНЕТО НА АСЕН СИМЕОНОВ ВИЖТЕ ТУК

„Наталия ми каза, че са вървели пеша от тук до мястото, където са открити. Когато ме видя, много се зарадва. Поговорихме си. Щастливи сме!”, разказа Петя.

Тя благодари на всички доброволци и на полицията, че успяха да намерят детето след 24 дни в неизвестност. Предстои Наталия да се прибере във Варна от Шумен, където се намира към момента.

Намериха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Припомняме, че 11-годишната Наталия беше отвлечена от пастрока си Асен Симеонов в нощта срещу 30 юни. Момичето и мъжът бяха открити в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. В акцията участвали полицаи от Шумен и от Варна.