Американският R&B изпълнител Крис Браун се призна за виновен по обвинение за нарушаване на обществения ред във връзка с предполагаемо сбиване в лондонски нощен клуб през 2023 г.

„Виновен“, отговори 37-годишният Браун, след като обвинението му беше прочетено в Кралския съд „Саутуорк“ в Лондон, предаде АФП.

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След признанието си той няма да бъде изправен пред съд по останалите обвинения, сред които опит за причиняване на тежка телесна повреда с умисъл и притежание на нападателно оръжие - стъклена бутилка, във връзка със същия инцидент.

Прокуратурата посочи, че останалите обвинения ще бъдат официално оттеглени на по-късен етап. Боят е заснет от охранителна камера пред клуба, съобщиха от прокуратурата.

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Браун ударил жертвата си два пъти по главата със стъклена бутилка, преди неговият вокален треньор, Омололу Акинлолу, да го удари с юмрук в главата.

Редактор: Никола Тунев