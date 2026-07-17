Осъдиха мъж на 20 години затвор, при първоначален строг режим, за умишлено убийство, извършено с особена жестокост в условията на опасен рецидив, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Р.К. е осъден затова, че на 24 юни 2023 г. между 12:00 и 17:30 ч. в столичния квартал „Надежда“ умишлено убил приятелката си, като ѝ нанесъл множество удари в областта на главата, гръдния кош и крайниците. Вследствие на причинените тежки травми жената изпаднала в мозъчна смърт и починала 18 дни по-късно в болнично заведение.

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Съдът приел, че престъплението е извършено с особена жестокост и при условията на опасен рецидив. От прокуратурата посочват, че подсъдимият е извършил деянието, след като вече е бил осъждан за тежко умишлено престъпление и за други умишлени престъпления от общ характер, за които е изтърпявал ефективни наказания лишаване от свобода.

Определеното наказание е окончателно и не подлежи на обжалване.

Редактор: Цветина Петрова