Снимка: БТА
"Защитаваме се справедливо и проактивно”, подчерта украинският президент
Украинският президент Володимир Зеленски обяви унищожаването в град Енгелс на руски бомбардировач ракетоносец Ту-95, който е бил използван за руски ракетни удари. Това предаде "Укринформ", цитирайки негово изявление в социалната мрежа X.
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"Благодарен съм на нашите бойци за тяхната точност. За пореден път срещу Русия бяха нанесени успешни удари с голям обсег заради тази война. По-специално Службата за сигурност на Украйна (ССУ) унищожи в Енгелс военен самолет Ту-95, използван за руски ракетни удари срещу нашата страна. Разстоянието от нашата държавна граница е около 800 км. Защитаваме се справедливо и проактивно”, каза Зеленски.
I am grateful to our warriors for their accuracy. Once again, there have been successful long-range sanctions against Russia for this war. In particular, the Security Service of Ukraine destroyed a Tu-95 military aircraft in Engels that had been used for Russian missile strikes… pic.twitter.com/7nF3BTBzLL— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 17, 2026
По думите му украинските въоръжени сили са атакували цели на руската петролна индустрия и специфични цели във временно окупираните украински територии. “Повишаваме цената, която Русия плаща за агресията си срещу нашата страна и нашия народ”, заяви президентът на Украйна.Редактор: Станимира Шикова
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