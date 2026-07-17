"Защитаваме се справедливо и проактивно”, подчерта украинският президент

Украинският президент Володимир Зеленски обяви унищожаването в град Енгелс на руски бомбардировач ракетоносец Ту-95, който е бил използван за руски ракетни удари. Това предаде "Укринформ", цитирайки негово изявление в социалната мрежа X.

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"Благодарен съм на нашите бойци за тяхната точност. За пореден път срещу Русия бяха нанесени успешни удари с голям обсег заради тази война. По-специално Службата за сигурност на Украйна (ССУ) унищожи в Енгелс военен самолет Ту-95, използван за руски ракетни удари срещу нашата страна. Разстоянието от нашата държавна граница е около 800 км. Защитаваме се справедливо и проактивно”, каза Зеленски. 

По думите му украинските въоръжени сили са атакували цели на руската петролна индустрия и специфични цели във временно окупираните украински територии.  “Повишаваме цената, която Русия плаща за агресията си срещу нашата страна и нашия народ”, заяви президентът на Украйна. 

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Валерия Динкова, БТА

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