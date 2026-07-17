Българската армия се нуждае от превъоръжаване и много по-сериозни инвестиции, за да гарантира националната ни сигурност. Тази позиция изрази президентът Илияна Йотова, която присъства на мащабното военно учение „Бриз 2026” в Бургас. Тя оцени високо тактическата подготовка на военните ни и успокои обществеността, че морските ни граници са защитени въпреки геополитическата обстановка.

Президентът даде изключително висока оценка на маневрите край Бургас, като сподели, че е „възхитена и изключително удовлетворена от виданото”. Тя отбеляза безпроблемната координация между военноморските, сухопътните, военновъздушните сили и специалните части.

Президентът присъства на международното военно учение „Бриз 2026“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Според Йотова въоръжението ни изостава и тя настоя държавата да предприеме незабавни действия. „Трябват много повече инвестиции в българската армия, включително и във военноморските ни сили”, коментира държавният глава и приветства меморандума за противоминните кораби, но предупреди, че „остаряло ни е въоръжението, а за да бъдем сигурни и за да постигнем тази стратегическа автономия”, страната ни трябва да бъде подготвена.

Колкото до геополитическата обстановка и спекулациите за разминавания в държавната позиция, Илияна Йотова беше категорична, че „няма никакви противоречия” в българската външна политика по отношение на Украйна. Опирайки се на дългогодишния си опит с европейски документи, тя разясни, че за типа декларации като Киевската „нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи”.

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Редактор: Мария Барабашка