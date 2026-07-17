В Бургас ще бъдат демонстрирани симулация на пожар на търговски кораб и действия при атака от подводница

Президентът Илияна Йотова присъства на международното военно учение „Бриз 2026”, което се провежда в Бургас.

Тя наблюдава симулация на пожар на търговски кораб, която предвижда възникване на инцидента, координиране на действията по локализиране на огъня, евакуация на хората на борда, както и ограничаване на последствията.

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В рамките на учението ще се демонстрират и реални действия при инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и др.

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В „Бриз 2026“ участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, от Съвместното командване на силите (СКС),

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Съвместното командване за специални операции (СКСО), Сухопътните войски, Военновъздушните сили, ВА ,,Г.С. Раковски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и корабите от Противоминната група в Черно море.

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Програмата на събитието предвижда:

-реакция при инцидент с търговски кораб на море

-проверка и задържане на кораб, заподозрян в нелегален трафик на оръжие

-унищожаване на надводен безпилотен апарат

-отразяване на въздушна атака

-атака на подводница с противоподводни бомби

-взривяване на дрейфаща мина

-приветствие при среща на военни кораби на море;

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Снимки: Цеца Алексова, NOVA


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