Президентът Илияна Йотова присъства на международното военно учение „Бриз 2026”, което се провежда в Бургас.

Тя наблюдава симулация на пожар на търговски кораб, която предвижда възникване на инцидента, координиране на действията по локализиране на огъня, евакуация на хората на борда, както и ограничаване на последствията.

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В рамките на учението ще се демонстрират и реални действия при инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и др.

В „Бриз 2026“ участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, от Съвместното командване на силите (СКС),

Съвместното командване за специални операции (СКСО), Сухопътните войски, Военновъздушните сили, ВА ,,Г.С. Раковски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и корабите от Противоминната група в Черно море.

Програмата на събитието предвижда:

-реакция при инцидент с търговски кораб на море

-проверка и задържане на кораб, заподозрян в нелегален трафик на оръжие

-унищожаване на надводен безпилотен апарат

-отразяване на въздушна атака

-атака на подводница с противоподводни бомби

-взривяване на дрейфаща мина

-приветствие при среща на военни кораби на море;

Снимки: Цеца Алексова, NOVA