Почина 14-годишното момиче, което пострада тежко при катастрофа на Подбалканския път край Мъглиж, съобщи БНР.

При удара между камион и автомобил на 9 юли почина бащата на детето , като по-късно беше установено, че е карал колата с 2,07 промила алкохол в кръвта. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици бяха отрицателни.

Момичето беше откарано с хеликоптер от Университетска болница в Стара Загора в „Пирогов“, където след седмица борба на медицинските екипи е починало.

Заради трагедията Община Мъглиж ще обяви тридневен траур, съобщи кметът Душо Гавазов.

В знак на съпричастност към семейството и близките в общината ще бъдат свалени наполовина националните знамена, а планираните тържествени прояви ще бъдат отменени или съобразени с траурните дни.

Редактор: Дарина Методиева