Хиляди аржентинци излязоха по улиците на Буенос Айрес, за да отпразнуват класирането на националния отбор за финала на Световното първенство по футбол 2026. Малко след последния съдийски сигнал феновете започнаха да се събират около емблематичния Обелиск в центъра на столицата, превръщайки града в сцена на масови празненства.

Аржентина победи Англия с 2:1 след драматичен обрат. Тимът на Лионел Скалони изоставаше в резултата, но в заключителните минути стигна до успеха с попаденията на Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. Така световните шампиони си осигуриха място на финала, където в неделя в Ню Йорк ще се изправят срещу Испания.

Аржентина се изправя срещу Испания във финала на Мондиал 2026

♿🇦🇷 EN EL OBELISCO FESTEJA UN PAÍS ENTERO. pic.twitter.com/cyafWyocxU — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 15, 2026

LA LOCURA ES TOTAL 🥳🇦🇷



Así se festeja la clasificación a la final en el Obelisco, ¿dónde más sino? 🤩



🎥 @matt.gdph pic.twitter.com/MGwcikGkIM — Diario Olé (@DiarioOle) July 15, 2026

Площадите и булевардите на Буенос Айрес бързо се изпълниха с хора, развяващи национални знамена и пеещи футболни песни. Автомобилни клаксони, фойерверки и скандирания огласиха централните квартали, а мнозина определиха победата над Англия като една от най-емоционалните в последните години.

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Заради очакваното струпване на хора властите предприеха мащабни мерки за сигурност. В охраната на тържествата бяха ангажирани около 800 полицаи, както и екипи на градските служби и специализирани мобилни патрули. На шофьорите беше препоръчано да избягват движението в централната част на града заради блокираните от празнуващи улици.

Somos finalista 🇦🇷 vamos Argentina!!! Vamos por la 4ta 💪🏼Se festeja a pleno en el obelisco … el que no salta es un inglés 🩵🤍 pic.twitter.com/9ca3xv8Rb5 — Techbit (@Techbit113) July 15, 2026

UNA MAREA ALBICELESTE FESTEJA EN EL OBELISCO



pic.twitter.com/LshDxEU2F8 — Clarín (@clarincom) July 15, 2026

Празненствата не се ограничиха само до центъра на аржентинската столица. Жители на квартали като Палермо, Белграно, Флорес и Кабалито също излязоха по улиците, за да отбележат историческото класиране. Семейства, деца и групи приятели се включиха в импровизираните шествия, а площадите и парковете останаха изпълнени с фенове до късно през нощта.

След драматичния успех над Англия Аржентина е само на една победа от това да защити световната си титла и да триумфира за втори пореден път на най-големия футболен форум.

Редактор: Цветина Петкова