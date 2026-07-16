Два пътни инцидента с деца разтревожиха жителите на видинското село Арчар, след като за по-малко от едно денонощие две малки деца бяха ударени от автомобили. За щастие, и в двата случая пострадалите са с леки наранявания и без опасност за живота.

В ефира на „Здравей, България“ кметът на селото Веселина Данаилова съобщи, че двегодишното момче, ранено при първия инцидент, е получило сътресение и след преглед е било изписано за домашно лечение. Четиригодишно момиченце пък е с леки натъртвания.

Автомобил блъсна 2-годишно дете във Видинско

По думите на Данаилова отговорност за подобни инциденти носят както родителите, така и водачите на автомобили. „Моето лично мнение е, че въпросът е комплексен. Родителите трябва да разговарят с децата си и да не ги оставят без контрол, а шофьорите да бъдат внимателни и да пазят всички участници в движението“, посочи тя.

Арчар се намира на един от основните маршрути към Дунав мост 2 и ежедневно през селото преминава интензивен трафик. Допреди две седмици по трасето се движели и камиони над тегло над 12 тона, което допълнително натоварвало пътната обстановка.

Кметът цитира данни на МВР, според които само за една седмица в края на юни, когато тежкотоварният трафик преминавал през населеното място, са регистрирани около 600 случая на шофиране с превишена скорост. „Това е много стряскаща статистика“, коментира Данаилова.

С 1.2 промила алкохол в кръвта: Шофьор се вряза в ограда на къща в Монтанско

Жителите на селото настояват за спешни мерки за ограничаване на скоростта. Сред предложенията е изграждането на изкуствени неравности по главния път. Общинският съветник Николай Владов заяви, че местните отдавна настояват за поставяне на „легнали полицаи“. Кметът уточни, че още на 15 юни е внесла докладна с искане за подобни мерки, но процедурата изисква съгласуване между няколко институции.

Въпреки необходимостта от инфраструктурни промени, Данаилова подчерта, че най-важният фактор остава личната отговорност на всички участници в движението. „Нито един „легнал полицай“, маркировка или друго съоръжение няма да спаси човешки живот, ако самите ние не сме по-отговорни и не шофираме разумно. Лошите неща стават за секунди“, призова тя.

Повече по темата гледайте във видеото.