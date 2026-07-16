Пазарите реагират много различно след края на мира между САЩ и Иран. Това заяви в ефира на „Твоят ден” финансовият анализатор Бисер Варчев. По думите му, преди последните размирици, суровият петрол се търгуваше около 72 долара за барел, а американският петрол беше достигнал нива от около 63 долара. В момента цената на американския петрол се е повишила до 79 долара, докато сорт „Брент“ се движи около 84 долара за барел.

Той коментира, че петролните пазари реагират изключително остро. „Има леко успокоение от снощи, но то се дължи на чиста психология, тъй като поскъпването беше много голямо и в момента някои от търговците продават на високата цена“, посочи Варчев.

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Според експерта движението на цените ще зависи от това колко дълго ще продължи конфликтът.

„Този конфликт продължи твърде дълго и трейдърите и инвеститорите сякаш претръпнаха. От друга страна, пазарните участници силно се влияят от факта, че Доналд Тръмп изключително много държи на доброто представяне на фондовия пазар“, отчете анализаторът.

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Редактор: Ивета Костадинова