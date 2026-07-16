Снимка: Цеца Алексова, NOVA
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Според неофициална информация задържането му е свързано с разследване за злоупотреби във ВиК
След ареста вчера на областния координатор на ДПС за Бургас Христо Широков, днес трябва да стане ясно дали прокуратурата ще му повдигне обвинение. Според неофициална информация задържането му е свързано с разследване за злоупотреби във ВиК-Бургас.
Според източници, близки до разследването, Широков е помагал на хотелиери в Слънчев бряг да намаляват или избягват плащанията за реално използваните количества вода. Схемата е включвала изграждане на специални отклонения (байпаси) преди водомерите, така че при пълнене на басейни, част от кубиците използвана вода да не бъде отчетена от измервателните уреди.
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Предстои да стане ясно и дали другите двама задържани от ГДБОП, сред които изпълнителният директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев, ще получат обвинения.
В края на вчерашния ден, след ареста на Христо Широков, стана ясно, че за втори път към София е отведен и директорът на ВиК-Бургас Цветан Мирчев. Преди три дни той беше освободен от ареста, след като му беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост.
Вчера той отново беше извикан на разпит в София. Междувременно в Бургас на разпит е била призована и неговата заместничка Пламена Жечева. След приключването му тя е била освободена и не е задържана.
По неофициална информация се работи по разследване, свързано с данни за дейност за организирана престъпна група и търговия с влияние.
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