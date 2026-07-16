Съединените щати обявиха въвеждането на нови 25-процентни мита върху определени стоки, внасяни от Бразилия. Това се случва след приключването на едногодишно разследване на търговските практики на южноамериканската държава. Новите тарифи ще влязат в сила на 22 юли.

Решението е взето на основание раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г., който позволява на Вашингтон да предприема мерки срещу държави, обвинявани в нелоялни търговски практики. Според американските власти проверката е установила действия, които „ограничават достъпа на американски компании и работници до бразилския пазар“.

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„Нелоялните търговски практики на Бразилия са попречили на американските производители и работници да се възползват от възможностите на този важен пазар“, заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър.

Въпреки новите ограничения, Вашингтон оставя отворена възможността за преговори. От американската администрация посочват, че са готови да обсъждат промени по спорните въпроси, ако Бразилия предприеме необходимите стъпки.

Новите тарифи няма да засегнат всички бразилски продукти. От списъка са изключени редица стратегически стоки, сред които говеждо месо, кафе, определени самолетни компоненти и други продукти, които не се произвеждат в Съединените щати.

Според американски представители сред основните поводи за санкциите са практики в сферата на дигиталната търговия, както и държавната система за електронни плащания PIX, която според Вашингтон създава нелоялни конкурентни предимства.

САЩ настояват още за по-благоприятен достъп до търговски облекчения, които Бразилия предоставя на свои партньори като Мексико и Индия.

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Бразилия: Няма основания за подобни мерки

Реакцията на Бразилия не закъсня. Президентството в Бразилия категорично отхвърли американските обвинения и определи митата като неоправдани.

„Бразилското правителство отхвърля решението на Съединените щати за налагане на 25-процентни мита върху бразилски продукти“, се казва в официална позиция на кабинета на президента Луис Инасио Лула да Силва.

От Бразилия също така отрекоха твърденията за нелоялни търговски практики и подчертаха, че американските обвинения са лишени от реални основания.

Редактор: Цветина Петкова