САЩ стартира ново разследване срещу някои от най-големите си търговски партньори, след като миналия месец Върховният съд отмени ключова политика по митата, въведена от президента Доналд Тръмп.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър обяви, че разследването по раздел 301 за нелоялни търговски практики може да доведе до налагане на нови мита срещу държави като Китай, Европейския съюз, Индия, Япония, Южна Корея и Мексико още това лято. „Очакваме да завършим проверките преди изтичането през юли на временните мита, въведени от предишната администрация“, посочи Гриър.

Може ли Доналд Тръмп да разпали ерата на търговските войни

Разследването ще даде възможност на САЩ да наложат вносни мита върху стоки от всяка страна, за която бъде установено участие в нелоялни търговски практики, отбелязва Би Би Си. Сред другите проверявани държави са Виетнам, Тайланд, Малайзия, Камбоджа, Сингапур, Индонезия, Бангладеш, Швейцария и Норвегия.

Канада, вторият по значение търговски партньор на САЩ, не бе включена в обхвата на разследването.

Ходът идва само седмици след решението на Върховния съд, който постанови, че митата, наложени от Тръмп през април миналата година, са били незаконни.

Редактор: Цветина Петкова