Международното летище на Кувейт е било атакувано от ирански дронове, при което са пострадали няколко души, съобщиха кувейтските въоръжени сили.

„Вражески дронове атакуваха днес пътническия терминал T1 на международното летище в Кувейт в рамките на иранска агресия, което доведе до значителни материални щети и рани няколко души“, се казва в изявление на армията, публикувано в социалната мрежа X и цитирано от АФП.

Пожар на летището в Кувейт след удар на дронове по резервоар за гориво

Властите в гражданската авиация преустановиха въздушния трафик, а полетите бяха пренасочени към други летища, съобщи официалната информационна агенция КУНА.

Редактор: Ина Григорова