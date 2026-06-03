На 25 март атака с дрон предизвика пожар в резервоар за гориво на международното летище в Кувейт. Снимка: БТА, архив
Властите в гражданската авиация преустановиха въздушния трафик
Международното летище на Кувейт е било атакувано от ирански дронове, при което са пострадали няколко души, съобщиха кувейтските въоръжени сили.
„Вражески дронове атакуваха днес пътническия терминал T1 на международното летище в Кувейт в рамките на иранска агресия, което доведе до значителни материални щети и рани няколко души“, се казва в изявление на армията, публикувано в социалната мрежа X и цитирано от АФП.
Пожар на летището в Кувейт след удар на дронове по резервоар за гориво
Властите в гражданската авиация преустановиха въздушния трафик, а полетите бяха пренасочени към други летища, съобщи официалната информационна агенция КУНА.Редактор: Ина Григорова
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