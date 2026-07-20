Българин, работещ като служител по сигурността в германските железници, е в тежко състояние след физическа разправа с нередовен пътник. Вследствие на сблъсъка сънародникът ни е паднал от влака, който се е движил със скорост от около 120 км/ч.

Въпреки агресивното поведение на 36-годишния германец, за когото се предполага, че е бил под въздействие на алкохол, Районният съд в Карлсруе е отказал да издаде заповед за арест. Това доведе до протест на наши сънародници в Германия с искане за справедливост.

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Нападението е извършено в петък вечерта. Данни от разследването, оповестени от прокуратурата и полицията в Карлсруе, сочат, че германецът не показал билет за пътуване и отказал да се легитимира. Затова са били повикани двама служители по сигурността на „Дойче бан”, един от които - 26-годишният българин.

Пътникът стана агресивен и нападнал сънародника ни, като според данните от разследването многократно му нанасял удари с юмруци. При сблъсъка между двамата една от вратите на влака е била повредена. Докато българинът се опитвал да изправи заподозрения, който лежал по гръб, германският гражданин го ритал. В един момент сънародникът ни изгубил равновесие, ударил се във вече повредената врата и паднал от нея.

Оказва се, че заподозреният е осъден и в момента е в пробация. От Районния съд в Карлсруе, откъдето отказват заповед за арест, отговориха за NOVA, че съдията е прегледал видеозапис от камерите за наблюдение на железниците, от който са възникнали съмнения относно хода на случилото се. Според съда не са налице нито достатъчно обосновано подозрение за извършване на престъплението, нито опасност заподозреният да се укрие. Магистратите обаче подчертават, че изясняването на случилото се е предмет на по-нататъшно интензивно разследване.