Индия извика днес високопоставен дипломат от руското посолство в Делхи, след като четирима индийски моряци загинаха, а един бе критично ранен при удар по търговски кораб в Черно море. Инцидентът се е случил в неделя, докато плавателният съд е напускал украинското пристанище Одеса.

Според Военноморските сили на Украйна, цитирани в приложението Telegram, Русия е поразила с три крилати ракети кораба MV Golden Leo, плаващ под флага на Гвинея-Бисау. Губернаторът на Одеска област Олег Кипер съобщи, че плавателният съд е превозвал царевица и е претърпял щети от пожар, избухнал след атаката. Екипажът от 17 души е бил под командването на украински капитан и е включвал 12 сирийци и петима индийци.

Черният дим от пожара след украинските атаки достигна Москва (ВИДЕО)

Министерството на външните работи на Индия потвърди смъртта на четиримата свои граждани и критичното състояние на петия късно в понеделник вечерта. В същото време специализираният морски портал Seatrade Maritime News съобщи за петима загинали и петима изчезнали моряци в резултат на удара срещу товарния кораб.

Позовавайки се на информация от индийското правителство, агенция "Ройтерс" предаде за извикването на руския дипломат днес. Индия категорично осъди атаката, заявявайки, че насочването на удари срещу търговското корабоплаване, застрашаването на невинни цивилни екипажи и всяко възпрепятстване на свободата на навигацията и търговията са достойни за осъждане и трябва да бъдат избягвани. Министерството изрази съболезнования към семействата на загиналите и надежда за бързо и пълно възстановяване на ранения.

Инцидентът настъпи на фона на ескалиращи военни действия между Украйна и Русия. При отделна руска атака срещу Одеса в понеделник загинаха трима души, а други трима бяха ранени. Ръководителят на военната администрация в най-голямото украинско пристанище Сергий Лисак посочи, че са засегнати инфраструктурни съоръжения, без да предоставя допълнителни подробности.

Редактор: Мария Барабашка