Димът от големия пожар в складова база в Русия достигна небето над Москва. Въпреки че огънят е на над 50 километра от столицата, мащабът му е толкова голям, че черните облаци се виждат над града.

Пожарът е предизвикан след удари на украински дронове.

Киев обяви, че поразеният складов комплекс принадлежи на най-големия онлайн търговец в Русия, който е продавал военна екипировка и компоненти за бойни дронове.

Седем загинали и пожар в петролно депо край Москва след украински атаки с дронове (ВИДЕО)

Според медиите атаката срещу онлайн магазина е отмъщение за предишни руски удари по една от куриерските служби в Украйна.

Вероятно във връзка с атаката край Москва Русия тази нощ изстреля над 40 крилати ракети по Украйна - значително повече от обичайното.

Редактор: Иван Иванов