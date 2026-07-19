Снимка: Стопкадър
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Киев заяви, че поразеният комплекс е използван за военни доставки, а Москва предприе ответна атака
Димът от големия пожар в складова база в Русия достигна небето над Москва. Въпреки че огънят е на над 50 километра от столицата, мащабът му е толкова голям, че черните облаци се виждат над града.
Пожарът е предизвикан след удари на украински дронове.
Киев обяви, че поразеният складов комплекс принадлежи на най-големия онлайн търговец в Русия, който е продавал военна екипировка и компоненти за бойни дронове.
Седем загинали и пожар в петролно депо край Москва след украински атаки с дронове (ВИДЕО)
Според медиите атаката срещу онлайн магазина е отмъщение за предишни руски удари по една от куриерските служби в Украйна.
Вероятно във връзка с атаката край Москва Русия тази нощ изстреля над 40 крилати ракети по Украйна - значително повече от обичайното.Редактор: Иван Иванов
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