Анди Бърнам официално ще стане новият министър-председател на Великобритания, поемайки управлението в момент на сериозни икономически и политически трудности.

56-годишният лидер наследява Киър Стармър, който подаде оставка само две години след убедителната победа на Лейбъристката партия на изборите след 14 години управление на консерваторите. След като крал Чарлз III му възложи съставянето на ново правителство, Бърнам ще произнесе първата си реч пред „Даунинг стрийт“ 10. Очаква се да представи приоритетите си за възстановяване на доверието в управлението, справяне с кризата с разходите за живот, стимулиране на икономическия растеж и разширяване на правомощията на регионалните власти. По-късно през деня се очаква да обяви и състава на новия кабинет.

Анди Бърнам е новият лидер на британската Лейбъристка партия

Бившият кмет на Голям Манчестър, известен като „Краля на Севера“, беше избран за лидер на лейбъристите с надеждата да спре възхода на антимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж. Сред най-неотложните му задачи са слабият икономически растеж, високите разходи по държавния дълг, увеличаващите се социални разходи и нелегалната миграция през Ламанша. Допълнителни рискове създават нестабилните цени на енергията заради конфликта между САЩ и Иран, както и непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп.

Бърнам заяви, че възнамерява да реформира силно централизирания модел на управление и да постави интересите на обикновените граждани в центъра на политиката. Първото му решение беше да отмени националната схема за цифрова идентификация, въведена от правителството на Стармър, чиято стойност се оценяваше на 1,8 млрд. британски лири за три години. Според екипа му средствата ще бъдат насочени към мерки за облекчаване на кризата с разходите за живот.

Редактор: Дарина Методиева