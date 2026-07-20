Палестинската въоръжена групировка „Хамас” обяви Халил ал Хая за свой върховен лидер, се казва в изявление на движението, цитирано от „Ройтерс”.

Ал Хая наследява Яхия Синуар, който загина през 2024 г. по време на войната с израелските сили в ивицата Газа.

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Халил ал Хая - лидер на „Хамас” в изгнание и главен преговарящ на движението - постепенно се утвърди като една от водещите фигури в ръководството след смъртта на Синуар и на Исмаил Хания, който беше убит в Иран през юли 2024 г.

Ал Хая беше сред високопоставените представители на „Хамас”, срещу които Израел предприе атака в Доха през 2025 г., припомня „Ройтерс”.

Редактор: Ивета Костадинова