При израелски въздушен удар е загинал синът на Халил ал Хая, който е главният преговарящ от страна на палестинската въоръжена групировка "Хамас" с посредничеството на САЩ за бъдещето на Ивицата Газа. Информацията е на агенция "Ройтерс", която се позовава на висш представител на групировката.

Това става в момент, когато в Кайро се водят преговори с лидерите на "Хамас" за гарантиране на примирието с Израел.

Азам ал Хая, чийто баща е един от лидерите на "Хамас", е починал днес от раните си, получени снощи при израелска атака, съобщи висшият представител на групировката Басим Наим. Той е четвъртият загинал при израелски удари син на лидера на "Хамас" в изгнание.

Израелските сили не са отговорили за момента на искане за коментар.

Първите непреки преговори за прекратяване на огъня между „Хамас“ и Израел приключиха без резултат

Хилил ал Хая, който има седем деца, и бил обект на множество израелски опити да бъде убит. При удар в Доха миналата година, насочен срещу ръководството на "Хамас", загина един от синовете му. Тогава самият Халил ал Хая оцеля. Още двама от синовете му са убити при предишни израелски нападение срещу него през 2008 г. и 2014 г.

Снимка: Халил ал Хая, АП, БТА

В интервю за базираната в Катар телевизия "Ал Джазира" след атаката снощи, преди да бъде обявена смъртта на сина му Азам, Ал Хая обвини Израел, че се опитва да подкопае усилията на посредниците да прокарат плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за Газа, за който отговаря т. нар. "Съвет за мир".

Убиха висш командир на "Хамас" при израелска въздушна атака в Газа

"Тези ционистки атаки и нарушения ясно показват, че окупационните сили не желаят да спазват нито примирието, нито първата фаза от споразумението", заяви Ал Хая.

Снощи петима души бяха убити при израелски удари на различни места в Газа, съобщиха пред "Франс прес" службата за гражданска защита и болници в палестинската територия. Четирима от тях са били убити в град Газа при два отделни удара, уточниха за АФП от две болници. Още един човек е убит, а 17 са ранени в южната част на анклава, западно от Хан Юнис, казаха от болница "Насър". Според медиците сред убитите е полковник от контролираните от “Хамас” полицейски сили. Не става ясно дали синът на Хилил ал Хая е пострадал при същите израелски удари снощи.

Редактор: Цветина Петрова