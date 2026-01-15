Високопоставен представител на въоръженото крило на групировката "Хамас" е бил сред седемте жертви на два израелски въздушни удара в Дейр ал Балах в централната част на Ивицата Газа. Това съобщава източник от ислямистката групировка, цитиран от "Ройтерс".

Не последва непосредствен коментар от страна на израелските въоръжени сили или "Хамас" за атаката.

"Хамас" потвърди смъртта на военния си лидер Мохамед Дейф

Източникът от "Хамас" посочи, че единият от загиналите е Мохамед ал Холи, местен командир на въоръженото крило на групировката в Дейр ал Балах.

Редактор: Станимира Шикова